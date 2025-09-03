Ferit desafía a Kazim y logra salvar a Seyran con el apoyo inesperado de Suna y Abidin

Ferit arriesgó una vez más su vida al enfrentarse a Kazim para liberar a Seyran. Con la colaboración de Suna y Abidin, lograron engañarlo y sacarla de la casa donde estaba retenida. La emoción de Suna al reencontrarse con su hermana reflejó que, pese a todo, lo importante era verla a salvo.

Después del rescate, Ferit llevó a Seyran a un lugar seguro. Durante el trayecto, la tensión dio paso a reproches y a una conversación sincera. Ferit insistió en dejar atrás la rabia y Seyran, entre dudas, reconoció sus sentimientos, planteando que quizá la despedida debía ser hablando y no huyendo.