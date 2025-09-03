“Aquí deberías tener más miedo”: el duro aviso de Ifakat a Suna

Suna salió de su habitación para llamar a Abidin desde la terraza de la mansión, pero Ifakat la pilló y le arrebató el móvil. La joven confesó entre lágrimas que temía por su hermana y no sabía a quién recurrir.

Lejos de mostrar compasión, Ifakat fue tajante. Le recordó que eligió dejar atrás a su familia y que en la mansión debe ocultar sus sentimientos para sobrevivir sin mostrar debilidad.