ARGUIÑANO
El aperitivo más refrescante de Arguiñano: bocados de pepino, pastrami y queso cremoso
Karlos Arguiñano propone un snack rápido, saludable y sabroso con pepino, pastrami y queso cremoso. Una receta ideal para sorprender con un toque fresco y ligero.
Estos bocados fríos de pepino, pastrami y queso cremoso que prepara Arguiñano son perfectos para cualquier momento del día. Combinan la textura crujiente del pepino con el sabor intenso del pastrami y la suavidad del queso. Prepararlos apenas lleva unos minutos y no requiere cocinar.
Además, puedes personalizarlos fácilmente: si no encuentras pastrami, usa jamón cocido, serrano, roast beef o salmón ahumado. Sea cual sea la versión, este tentempié se convierte en una opción deliciosa, ligera y muy digestiva para cualquier ocasión.