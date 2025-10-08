Antena 3 LogoAntena3
Bocados de pepino, pastrami y queso cremoso, un snack fácil de preparar, digestivo y fresco de Arguiñano

ARGUIÑANO

El aperitivo más refrescante de Arguiñano: bocados de pepino, pastrami y queso cremoso

Karlos Arguiñano propone un snack rápido, saludable y sabroso con pepino, pastrami y queso cremoso. Una receta ideal para sorprender con un toque fresco y ligero.

Estos bocados fríos de pepino, pastrami y queso cremoso que prepara Arguiñano son perfectos para cualquier momento del día. Combinan la textura crujiente del pepino con el sabor intenso del pastrami y la suavidad del queso. Prepararlos apenas lleva unos minutos y no requiere cocinar.

Además, puedes personalizarlos fácilmente: si no encuentras pastrami, usa jamón cocido, serrano, roast beef o salmón ahumado. Sea cual sea la versión, este tentempié se convierte en una opción deliciosa, ligera y muy digestiva para cualquier ocasión.

