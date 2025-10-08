Digna rompe su silencio: “Pedro dejó morir a Jesús y me hizo callar por miedo”

Digna ha reunido a sus hijos en casa para contarles, por fin, la verdad sobre la muerte de Jesús en Sueños de libertad. Conmovida, ha narrado cómo presenció el trágico suceso y cómo Pedro la convenció para no llamar a la Guardia Civil, asegurando que lo hacía para proteger a Julia.

La matriarca ha revelado que Pedro confesó antes de morir que no auxilió a Jesús, dejándole morir. Entre lágrimas, Digna ha pedido perdón a sus hijos por haber confiado en él y les ha contado el chantaje que sufrió durante semanas.