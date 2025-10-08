Jeremy Allen White se sincera en El Hormiguero sobre la fama: "He aprendido a llevarla con calma"

Jeremy Allen White ha sorprendido El Hormiguero con una entrevista llena de naturalidad, risas y cercanía. El actor, convertido en una estrella internacional, confesó que el ascenso a la fama no le ha afectado tanto como a otros. "He tenido suerte, ha sido algo gradual y lo he asumido con madurez", aseguró durante la charla.

Además, el intérprete de The Bear sorprendió al público al contar su ingenioso truco para despistar a los fotógrafos: salir siempre con la misma ropa para que sus imágenes no resulten rentables. Una anécdota que desató la risa general en el plató.