Una nueva vida
Serter desata su odio contra Ferit: “Te haré pasar por lo mismo que me hiciste tú”
El violento enfrentamiento entre Serter y Ferit marca un nuevo punto de no retorno. Akin logra evitar una tragedia, pero la promesa de venganza deja el futuro en peligro.
Serter ha perdido el control y ha decidido ajustar cuentas con Ferit. En plena calle, rodeado de sus hombres, lo ha enfrentado con rabia, acusándolo de la muerte de su hijo. Ferit, cansado y desafiante, le ha respondido con frialdad.
El momento más tenso ha llegado cuando Serter ha apuntado con su pistola, dispuesto a disparar. Sin embargo, Akin ha intervenido justo a tiempo, evitando la tragedia. Antes de marcharse, Serter ha jurado destruir a Ferit y hacerle pagar por todo.