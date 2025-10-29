Serter desata su odio contra Ferit: “Te haré pasar por lo mismo que me hiciste tú”

Serter ha perdido el control y ha decidido ajustar cuentas con Ferit. En plena calle, rodeado de sus hombres, lo ha enfrentado con rabia, acusándolo de la muerte de su hijo. Ferit, cansado y desafiante, le ha respondido con frialdad.

El momento más tenso ha llegado cuando Serter ha apuntado con su pistola, dispuesto a disparar. Sin embargo, Akin ha intervenido justo a tiempo, evitando la tragedia. Antes de marcharse, Serter ha jurado destruir a Ferit y hacerle pagar por todo.