Serpil regresa a la mansión Korhan con un plan de venganza y una inesperada alianza que amenaza a toda la familia

Tras un largo tiempo alejada de la mansión, Serpil regresa decidida a ajustar cuentas con la familia Korhan. En el pasado estuvo enamorada de Ferit, pero ahora su único objetivo es vengarse de quienes marcaron su vida.

Nada más llegar, la joven se reencuentra con Karam, el hermano de Abidin, y ambos sellan una alianza que puede cambiar el rumbo de la historia. Su unión anticipa una nueva amenaza para los Korhan y abre un frente lleno de incertidumbre en Una nueva vida.

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