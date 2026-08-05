Halis confía en Seyran para cambiar el destino de los Korhan

Siguiendo las indicaciones de Halis, Seyran recupera un antiguo cuaderno repleto de bocetos, anotaciones e historias que el patriarca conservaba desde hacía años. Entre sus páginas descubre una leyenda que la ayuda a comprender el verdadero significado del legado familiar.

Inspirada por ese relato, Seyran crea una nueva joya que mantiene la esencia de la idea original sin reproducirla. Para ella, la pieza representa el sacrificio, la esperanza y la oportunidad de devolver la ilusión a los Korhan en uno de sus momentos más difíciles en Una nueva vida.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas