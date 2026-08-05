Karam lanza una amenaza que rompe la calma de los Korhan tras recuperar la mansión en Una nueva vida

Hattuc reúne a toda la familia para una emotiva cena de Ramadán y agradece el apoyo recibido durante los momentos más difíciles. Ferit aprovecha el reencuentro para transmitir a Abidin que lo importante es dejar atrás el resentimiento y permanecer unidos.

Mientras los Korhan celebran el inicio de una nueva etapa, Karam los observa desde las sombras decidido a vengarse por la detención de la gran señora. Su advertencia deja claro que el peligro sigue muy presente y que la familia volverá a estar en su punto de mira en Una nueva vida.

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