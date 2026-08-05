Ferit estalla contra Seyran y Orhan al descubrir el acuerdo que cerraron a sus espaldas en Una nueva vida

Tras conocer que Seyran aceptó firmar el acuerdo con los inversores para salvar el proyecto familiar durante su estancia en la cárcel, Ferit no consigue ocultar su decepción. Lo que más le duele es descubrir que Orhan conocía el plan y lo respaldó desde el principio.

Convencido de que todos actuaron a sus espaldas, Ferit carga con dureza contra su padre y también contra Seyran. La discusión acaba elevando aún más la tensión entre ambos, mientras Orhan defiende que la prioridad siempre fue proteger el futuro de la empresa Korhan en Una nueva vida.

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