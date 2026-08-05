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UNA NUEVA VIDA
La caída de la gran señora se consuma en Una nueva vida tras la decisión más dura de Abidin
La policía irrumpe en la mansión Korhan cuando la gran señora intenta escapar. La reacción de Abidin delante de toda la familia marca el desenlace de uno de los momentos más intensos de Una nueva vida.
La confesión de Sadik deja sin salida a la gran señora, que intenta huir antes de ser detenida. En medio del caos, Karam toma como rehén a Suna para facilitar la fuga, pero la llegada de Ferit, Abidin y la policía acaba frustrando el plan.
Con la gran señora esposada, Abidin protagoniza el momento más doloroso del capítulo. Pese a los intentos de ella por apelar a su vínculo familiar, el joven rompe definitivamente con su madre delante de todos, sellando un adiós que cambia para siempre la historia de los Korhan en Una nueva vidaUna nueva vida.
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