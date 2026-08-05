La caída de la gran señora se consuma en Una nueva vida tras la decisión más dura de Abidin

La confesión de Sadik deja sin salida a la gran señora, que intenta huir antes de ser detenida. En medio del caos, Karam toma como rehén a Suna para facilitar la fuga, pero la llegada de Ferit, Abidin y la policía acaba frustrando el plan.

Con la gran señora esposada, Abidin protagoniza el momento más doloroso del capítulo. Pese a los intentos de ella por apelar a su vínculo familiar, el joven rompe definitivamente con su madre delante de todos, sellando un adiós que cambia para siempre la historia de los Korhan en Una nueva vidaUna nueva vida.

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