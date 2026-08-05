Los Korhan recuperan su hogar y reciben a Abidin con una emotiva bienvenida en Una nueva vida

Tras la detención de la gran señora, los Korhan vuelven por fin a la mansión y celebran que recuperan el lugar que siempre consideraron su hogar. La emoción se apodera de toda la familia mientras recorren de nuevo la casa y el jardín.

Hattuç aprovecha el regreso para dar la bienvenida a Abidin como un miembro más de la familia. Entre bromas, abrazos y alegría, todos cruzan de nuevo la puerta de la mansión convencidos de que comienza una nueva etapa para los Korhan en Una nueva vida.

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