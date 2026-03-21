Serpil pone en marcha un arriesgado plan contra Diyar para recuperar el amor de Ferit en la mansión Korhan

La estabilidad emocional de los protagonistas pende de un hilo ante la llegada de una rival que no piensa rendirse fácilmente. Serpil ha regresado con una estrategia clara para sembrar la duda y el caos, centrando todos sus esfuerzos en separar definitivamente a Ferit de su prometida. La tensión en el ambiente es palpable en cada rincón de la vivienda, donde los intereses personales chocan frontalmente con los planes de futuro de la pareja.

En esta nueva etapa de Una nueva vida, la protagonista se enfrenta a una manipulación constante que busca desprestigiarla ante los ojos de su entorno más cercano. Las alianzas ocultas y las palabras envenenadas se han convertido en las armas principales de una guerra abierta por el corazón del joven heredero. El conflicto escala rápidamente, dejando claro que la paz en la familia es ahora un objetivo prácticamente inalcanzable ante la sed de venganza y poder.