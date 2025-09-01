Publicidad
Atrapa un millón
Sergio revive la tensión del mítico error de Remedios Cervantes en Atrapa un millón
Padre e hija llegaron a la última pregunta con 50.000 euros en juego y una decisión que pudo cambiar en el último instante, desatando la tensión en el plató.
Sergio y su hija Andrea alcanzaron la ronda final de Atrapa un millón con todo por decidir. Con dos fajos de dinero y una única pregunta, se jugaban 50.000 euros que podían ganar o perder en segundos.
La duda apareció cuando Sergio empezó a cuestionar su elección. A punto de cambiar la apuesta en el último suspiro, Manel Fuentes le recordó el histórico error de Remedios Cervantes, aumentando aún más la tensión del momento.