Sergio revive la tensión del mítico error de Remedios Cervantes en Atrapa un millón

Sergio y su hija Andrea alcanzaron la ronda final de Atrapa un millón con todo por decidir. Con dos fajos de dinero y una única pregunta, se jugaban 50.000 euros que podían ganar o perder en segundos.

La duda apareció cuando Sergio empezó a cuestionar su elección. A punto de cambiar la apuesta en el último suspiro, Manel Fuentes le recordó el histórico error de Remedios Cervantes, aumentando aún más la tensión del momento.