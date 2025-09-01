Publicidad
La Encrucijada
Rodrigo Guirao: del éxito en telenovelas argentinas a su gran desafío en La Encrucijada
El actor argentino aterriza en La Encrucijada como César Bravo, un personaje marcado por la venganza. Repasamos sus proyectos más destacados antes de unirse a la nueva serie de Antena 3.
Rodrigo Guirao ha forjado una carrera sólida en la televisión argentina, participando en múltiples telenovelas de gran éxito. Antes de dedicarse a la interpretación, trabajó en varios oficios hasta descubrir su verdadera vocación.
Su salto internacional llegó con Bienvenido al Lolita, donde interpretó a Jota, y posteriormente con Corazón Guerrero, dando vida a Damián Sánchez Guerrero. Ahora regresa a la ficción española convertido en César Bravo en La Encrucijada.