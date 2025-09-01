Digna rompe con Pedro tras descubrir sus mentiras y la familia Merino se tambalea

En Sueños de libertad, Digna ha decidido poner fin a su relación con Pedro después de desvelar las manipulaciones ejercidas contra Joaquín. Ni siquiera la confesión sobre su enfermedad ha logrado frenar a la matriarca, que ahora solo piensa en proteger a sus hijos.

Mientras tanto, Carmen ha destapado ante Claudia que Marta mintió sobre Fina, lo que ha acrecentado las sospechas sobre su paradero. En el terreno empresarial, Gabriel y Andrés se han mostrado unidos ante los problemas legales, al tiempo que Pelayo ha sido nombrado gobernador civil.