Digna

Sueños de libertad

Digna rompe con Pedro tras descubrir sus mentiras y la familia Merino se tambalea

Las revelaciones sobre Pedro han llevado a Digna a tomar una drástica decisión. Entre secretos, tensiones familiares y nuevos retos empresariales, los Merino atraviesan uno de sus momentos más delicados.

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

En Sueños de libertad, Digna ha decidido poner fin a su relación con Pedro después de desvelar las manipulaciones ejercidas contra Joaquín. Ni siquiera la confesión sobre su enfermedad ha logrado frenar a la matriarca, que ahora solo piensa en proteger a sus hijos.

Mientras tanto, Carmen ha destapado ante Claudia que Marta mintió sobre Fina, lo que ha acrecentado las sospechas sobre su paradero. En el terreno empresarial, Gabriel y Andrés se han mostrado unidos ante los problemas legales, al tiempo que Pelayo ha sido nombrado gobernador civil.

