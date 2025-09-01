Publicidad
Emparejados
Bertín Osborne llega con mucha guasa a Emparejados: “En mis ratos libres coso para la calle”
El sábado se estrena Emparejados en Antena 3 con Bertín Osborne y su hija Alejandra como primeros invitados. Joaquín Sánchez y Susana Saborido prometen humor, confesiones y momentos inesperados.
El estreno de Emparejados ya está aquí y lo hace por todo lo alto con Bertín Osborne y Alejandra como protagonistas del primer programa. Padre e hija se enfrentarán a las preguntas directas y divertidas de Joaquín y Susana.
Entre risas y confidencias, Bertín responderá sobre temas tan jugosos como si alguna vez se ha sentido atraído por amigas de su hija o si prefiere estar soltero o en pareja. Una cita llena de sorpresas que promete no decepcionar.