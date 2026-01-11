Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El sencillo gesto en la cocina que marca la diferencia al preparar crepes perfectos en casa
Con ingredientes básicos y un pequeño truco, es posible conseguir crepes finos, suaves y uniformes sin complicaciones, incluso si nunca antes te han quedado bien.
Los crepes pueden parecer complicados, pero todo cambia con el consejo adecuado. En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef prepara esta receta en apenas unos minutos y demuestra que el éxito está en cómo se maneja la masa en la sartén.
El secreto está en repartirla bien y trabajar con rapidez para lograr un resultado homogéneo y atractivo. Karlos Arguiñano muestra cómo obtener unos “crepes hermosos”, válidos tanto para rellenos salados como dulces, y perfectos para resolver una merienda o una comida improvisada.