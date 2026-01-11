Publicidad
LA RULETA DE LA SUERTE NOCHE
La jugada inesperada que le permite embolsarse 9.450 euros sin girar la ruleta
Un giro del destino y una decisión clave provocan uno de los momentos más sorprendentes de la noche, con un premio que cambia de manos en cuestión de segundos.
La suerte volvió a ser decisiva en uno de los paneles más tensos del programa. En La ruleta de la suerte noche, un concursante vio cómo su marcador superaba los 9.000 euros antes de caer en mala fortuna tras una tirada decisiva.
Ese revés fue aprovechado por Miguel Ángel, que activó el gajo de me lo quedo para quedarse con 9.450 euros sin tirar. Aunque reconoció que “me sabe fatal, pero me lo quedo”, Jorge Fernández zanjó el momento recordando que cualquiera habría hecho lo mismo, sellándolo con un apretón de manos entre compañeros.