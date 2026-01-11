Un acuerdo peligroso desata el caos cuando el desenlace ya está a la vuelta de la esquina

La recta final eleva el suspense con una amenaza cada vez más real. En La Encrucijada, Patricia acepta un turbio acuerdo con Nando para apartar a Julia y a su bebé, sin imaginar que él va armado y dispuesto a todo, incluso a usar la violencia.

David descubre el plan y acude para proteger a la mujer que ama, provocando un enfrentamiento que termina con un disparo que deja a todos en shock. El destino de Julia queda en el aire en unos capítulos decisivos que acercan el desenlace definitivo de La Encrucijada.