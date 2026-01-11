Antena3
Julia

LA ENCRUCIJADA

Un acuerdo peligroso desata el caos cuando el desenlace ya está a la vuelta de la esquina

La tensión alcanza su punto máximo con decisiones desesperadas, pactos peligrosos y un disparo que puede cambiar el destino de varios personajes clave en los próximos episodios.

Julián López
La recta final eleva el suspense con una amenaza cada vez más real. En La Encrucijada, Patricia acepta un turbio acuerdo con Nando para apartar a Julia y a su bebé, sin imaginar que él va armado y dispuesto a todo, incluso a usar la violencia.

David descubre el plan y acude para proteger a la mujer que ama, provocando un enfrentamiento que termina con un disparo que deja a todos en shock. El destino de Julia queda en el aire en unos capítulos decisivos que acercan el desenlace definitivo de La Encrucijada.

