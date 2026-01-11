La emotiva despedida de una querida protagonista tras cerrar una etapa clave en la ficción diaria

La marcha de Cristina supone el adiós a una historia muy querida por los espectadores. En Sueños de libertad, el personaje interpretado por Sara Sanz pone fin a su etapa en la colonia tras conseguir una vacante profesional en París y decidir comenzar una nueva vida lejos de Perfumerías De la Reina.

En su despedida, la actriz ha querido agradecer el cariño recibido durante este tiempo y el trabajo compartido con el equipo. Emocionada, Sara Sanz ha asegurado: “Gracias por acogerme en esta familia tan bonita”, cerrando así un capítulo muy especial dentro de Sueños de libertad y dejando huella entre los seguidores de la serie.