Y AHORA SONSOLES
La confesión que alerta sobre el peligro de las rebajas cuando comprar se convierte en una adicción
La historia de una joven que perdió el control durante las rebajas vuelve a poner el foco en las compras compulsivas y en cómo la euforia inicial puede acabar generando graves problemas económicos.
El inicio de las rebajas puede convertirse en un auténtico reto para quienes luchan contra las compras compulsivas. En Y ahora Sonsoles, Gabriela relató cómo la sensación de euforia al comprar acabó revelando una adicción que le hizo perder el control de sus finanzas.
La joven llegó a endeudarse seriamente al reconocer que “he llegado a pedir un crédito de 3.000 euros para comprarme un bolso”. Gabriela explica que las estrategias psicológicas de las rebajas influyen directamente en este comportamiento, una realidad que afecta a muchas personas durante estos periodos de consumo intenso.