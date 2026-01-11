Las lágrimas tras un reto fallido que convierten el estreno en uno de los momentos más emotivos

El estreno dejó una escena difícil de olvidar tras una prueba que no salió como esperaba. En El Desafío, la concursante se quedó a un solo paso de completar el reto, un fallo que provocó frustración y un visible derrumbe emocional ante todos.

Tras el intento, Roberto Leal dio paso a su marido, que apareció en plató para abrazarla y tranquilizarla. El gesto logró romper la tensión y dio lugar a unas palabras que marcaron la noche: “Esta mujer no tiene límites”, una muestra de apoyo que subrayó la carga emocional del momento vivido en El Desafío.