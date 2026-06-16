Secun de la Rosa se impone a María Esteve tras una de las pruebas más divertidas de Pasapalabra

La expectación era máxima ante el primer duelo de La Pista entre María Esteve y Secun de la Rosa. La actriz fue la más rápida en pulsar, pero no consiguió acertar la canción después de lanzarse con una respuesta equivocada.

Entre carcajadas, María reaccionó preguntando a Roberto Leal por qué le había dejado cantar el tema incorrecto. Mientras tanto, Secun reconocía la melodía, aunque tuvo dificultades para recordar el título, hasta que finalmente logró resolver la prueba y llevarse la victoria en Pasapalabra.

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