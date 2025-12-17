Secretos, tensiones y miradas femeninas en A la deriva

La grabación de A la deriva ya ha comenzado y gran parte de su esencia nace en Agaete, enclave costero que recrea el pueblo pesquero donde se desarrolla la historia. Daniel Grao destaca que la serie retrata la sociedad de los años 60 y 70 desde una marcada perspectiva femenina a través de Lucía, interpretada por Paula Echevarría.

El actor avanza que Héctor, su personaje, se mueve entre claroscuros que se desvelan poco a poco. Silvia Alonso añade que Ariadna regresa al pueblo tras años fuera, detonando emociones, tensiones y secretos que articulan este melodrama clásico.