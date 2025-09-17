El secreto de Sefika sacude a la familia Korhan

La revelación de Sefika ha dejado a todos sin palabras. Entre nervios y atropelladas frases, aseguró que Latif no es el hombre que parece, sino quien habría estado engañando a Halis con un plan secreto.

Según la empleada, el auténtico talento detrás de la gran marca Korhan sería Latif, que tendría talleres y negocios preparados. La sorpresa crece al afirmar que los diseños nunca fueron de Halis, sino de su propio empleado.