Sueños de libertad
El secreto de María, a punto de ser descubierto por la desconfianza de Begoña
Begoña sospecha cada vez más de María y está a punto de descubrir que ha empezado a caminar, poniendo en peligro el gran secreto de la protagonista en Sueños de libertad.
En Sueños de libertad, Begoña escucha pasos en la habitación de María y entra sin avisar, pero la encuentra sentada. María logra disimular y le miente diciendo que fueron ratones.
A pesar de las explicaciones, Begoña sigue vigilando a María, convencida de que ha recuperado la movilidad.