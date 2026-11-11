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Can Yaman revive en El Hormiguero su primera visita a España y habla de su fenómeno fan

EL HORMIGUERO

Can Yaman confiesa en El Hormiguero por qué decidió aprender español tras el inesperado recibimiento de sus fans

El actor turco ha recordado junto a Pablo Motos el impacto que le causó su llegada a España y ha explicado cómo sus seguidores influyeron en su decisión de aprender el idioma.

La visita de Can Yaman a El Hormiguero ha dejado una reflexión sobre la fama y la relación con sus admiradores. Durante la entrevista, el intérprete ha recordado lo sorprendido que se quedó ante el recibimiento que tuvo en su primer viaje a España.

Pablo Motos ha querido recuperar aquel momento y el actor ha reconocido que aprender español fue también una cuestión de respeto hacia sus seguidores. Además, ha confesado que le da mucha rabia no poder comunicarse con todos sus fans.

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