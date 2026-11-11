Can Yaman confiesa en El Hormiguero por qué decidió aprender español tras el inesperado recibimiento de sus fans

La visita de Can Yaman a El Hormiguero ha dejado una reflexión sobre la fama y la relación con sus admiradores. Durante la entrevista, el intérprete ha recordado lo sorprendido que se quedó ante el recibimiento que tuvo en su primer viaje a España.

Pablo Motos ha querido recuperar aquel momento y el actor ha reconocido que aprender español fue también una cuestión de respeto hacia sus seguidores. Además, ha confesado que le da mucha rabia no poder comunicarse con todos sus fans.