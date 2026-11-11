Alejo Sauras sorprende en Pasapalabra con un pleno de cine tras quejarse de Dustin Hoffman

Una inesperada remontada ha convertido a Alejo Sauras en protagonista de Palabras Cruzadas en Pasapalabra. Al descubrir que debía identificar películas de Dustin Hoffman, el actor ha protestado porque consideraba que el equipo de Moisés tenía una prueba más sencilla con Will Smith.

Sin embargo, sus quejas han dado paso a una actuación impecable. Alejo ha comenzado a encadenar respuestas correctas hasta completar el panel sin ningún fallo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Roberto Leal no ha desaprovechado la ocasión para bromear con él por sus críticas iniciales al actor estadounidense.