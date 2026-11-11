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PASAPALABRA
Un fallo inesperado condena a David en Pasapalabra: Moisés gana AlaZ por un solo acierto
El concursante barcelonés ha protagonizado una gran reacción después de equivocarse en la primera letra, pero su remontada no ha sido suficiente para alcanzar los 22 aciertos de Moisés.
David ha vivido un complicado duelo en AlaZ tras fallar en la A nada más comenzar. Aunque contaba con más tiempo que su rival, ese error inicial ha condicionado toda su participación en PasapalabraPasapalabra. Pese al tropiezo, ha conseguido completar su primera vuelta con 21 aciertos.
Mientras tanto, Moisés ha remontado hasta alcanzar las 22 respuestas correctas, dando un giro al enfrentamiento. El riojano también ha cometido un fallo en la recta final, ofreciendo una última oportunidad a David. Sin embargo, el barcelonés no ha logrado empatar y ha terminado perdiendo por la mínima.