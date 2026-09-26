Un secreto familiar destapado y una pugna millonaria: La historia de la mujer que descubrió que su verdadero progenitor era su tío

El plató de Y ahora Sonsoles ha recogido el impactante testimonio de Vicky, cuya vida dio un vuelco absoluto tras destaparse un secreto custodiado durante décadas. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, la mujer descubrió que el hombre a quien siempre había considerado su tío era, en realidad, su padre biológico, un hallazgo que la sitúa de lleno en el derecho legal de reclamar la parte correspondiente de un suculento patrimonio millonario.

Sin embargo, el camino hacia el reconocimiento no está resultando sencillo en el terreno personal. Vicky ha denunciado públicamente el vacío y el rechazo frontal que sufre por parte de sus nuevos hermanos biológicos, quienes se niegan tajantemente a mantener contacto con ella o facilitarle el proceso legal. Una encrucijada marcada por el dolor emocional y la batalla judicial que pone de manifiesto la cara más amarga de los secretos de familia.