Debut valiente sin recompensa: Aura interpreta por primera vez en público una versión de Extremoduro en La Voz

Aura Gómez saltó al escenario de La Voz para afrontar el mayor reto de su carrera: cantar frente a un público real por primera vez en su vida. Para un debut tan exigente, la concursante apostó por una arriesgada y personal versión de Yo me quedo contigo, el célebre tema de Extremoduro, intentando plasmar su personalidad artística en las segundas Audiciones a Ciegas de la edición.

Sin embargo, la inexperiencia en tablas terminó jugando en su contra en el tramo decisivo de la actuación, donde la tensión afectó a su control del aire y a la afinación. Pese a que ninguno de los mentores llegó a pulsar el botón rojo, Melendi reconoció haber estado sumamente cerca de darle una oportunidad, destacando la valentía de la propuesta y animando a la joven a seguir trabajando para dominar los nervios sobre los escenarios.