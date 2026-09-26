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LA VOZ
Debut valiente sin recompensa: Aura interpreta por primera vez en público una versión de Extremoduro en La Voz
Los nervios pasan factura a la aspirante con 'Yo me quedo contigo' ante unos coaches que lamentaron no haber girado sus asientos.
Aura Gómez saltó al escenario de La Voz para afrontar el mayor reto de su carrera: cantar frente a un público real por primera vez en su vida. Para un debut tan exigente, la concursante apostó por una arriesgada y personal versión de Yo me quedo contigo, el célebre tema de Extremoduro, intentando plasmar su personalidad artística en las segundas Audiciones a Ciegas de la edición.
Sin embargo, la inexperiencia en tablas terminó jugando en su contra en el tramo decisivo de la actuación, donde la tensión afectó a su control del aire y a la afinación. Pese a que ninguno de los mentores llegó a pulsar el botón rojo, Melendi reconoció haber estado sumamente cerca de darle una oportunidad, destacando la valentía de la propuesta y animando a la joven a seguir trabajando para dominar los nervios sobre los escenarios.