Amenazas de muerte y la sombra de la prisión: El destino de Sadakat y Zerrin pende de un hilo

La trama de En tierra lejana se adentra en un terreno sumamente peligroso tras las últimas revelaciones que acorralan a la familia. Sadakat se enfrenta a la amenaza real de terminar entre rejas por sus oscuras maniobras pasadas, un escenario que promete desestabilizar por completo la estructura de poder de la dinastía y alterar las alianzas entre los protagonistas.

Paralelamente, la zozobra se apodera de Zerrin tras recibir una escalofriante advertencia que pone su integridad física en directo peligro. Con la sombra de la cárcel acechando a la matriarca y una mano negra dispuesta a todo para silenciar a Zerrin, la producción arrastra a sus personajes hacia un punto de no retorno donde cada movimiento en falso puede desencadenar una tragedia irreparable.