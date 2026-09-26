David firma una remontada de infarto ante Moisés en AlaZ: gana con un segundo en el cronómetro

Moisés ha dominado buena parte del AlaZ, con más aciertos y sin cometer ningún fallo. Con el bote de 1.078.000 euros en juego, ha decidido plantarse con 22 respuestas correctas, dejando toda la presión a David.

El concursante arrastraba un error y necesitaba remontar para evitar la Silla Azul. Lejos de rendirse, David ha apurado sus opciones hasta el límite y, con solo un segundo restante, ha conseguido el acierto que necesitaba para alcanzar las 23 letras y superar a Moisés en Pasapalabra.