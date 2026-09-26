La prodigiosa ambigüedad vocal que desconcertó por completo a los coaches en La Voz

Las Audiciones a Ciegas han dejado una de las anécdotas más comentadas y divertidas de la edición de La Voz cuando un aspirante saltó al plató haciendo gala de un registro vocal verdaderamente fuera de lo común. Detrás de los sillones, la finura de las notas y el color de su voz llevaron a los mentores a dar por sentado durante toda la interpretación que quien estaba cantando sobre el escenario era una mujer.

El desconcierto fue absoluto en el momento de la revelación, provocando gestos de auténtico asombro entre los coaches al descubrir la verdadera identidad del artista tras la voz. Más allá de la divertida confusión inicial, todos coincidieron en alabar el talento excepcional y la versatilidad de un registro tan singular, capaz de jugar con la ambigüedad y emocionar a ciegas como pocas veces se ha visto en el programa.