La Voz
Sebastián Yatra revoluciona el plató con una inesperada declaración a Malú
El coach colombiano protagoniza uno de los momentos más surrealistas de La Voz al interrumpir la gala con un gesto que desata las risas de sus compañeros.
Durante las Audiciones a ciegas de La Voz, Sebastián Yatra se levantó de su silla y sorprendió a todos con un cuadro de Malú en las manos: “Gracias, Malú, porque esta noche la pasaremos juntos”.
Mika reaccionó entre risas: “Yatra está perdiendo la cabeza”, mientras Pablo López aplaudía el gesto. Un instante que reflejó la complicidad entre los coaches.