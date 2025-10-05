Publicidad
Y ahora Sonsoles
Yolanda rompe tabúes y defiende el derecho a divorciarse sin culpa
En Y ahora Sonsoles, Yolanda comparte su experiencia con tres divorcios y reflexiona sobre cómo ha cambiado la percepción social del matrimonio y su ruptura.
Yolanda, invitada en Y ahora Sonsoles, afirma que “ahora es más fácil que antes” divorciarse. Tras tres separaciones, defiende que el proceso es más accesible y menos estigmatizado.
“Todos tenemos derecho a que nos vaya mal”, asegura, animando a quienes temen dar el paso. Su caso refleja una realidad creciente: 44 de cada 100 bodas terminan en divorcio.