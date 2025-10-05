Yolanda rompe tabúes y defiende el derecho a divorciarse sin culpa

Yolanda, invitada en Y ahora Sonsoles, afirma que “ahora es más fácil que antes” divorciarse. Tras tres separaciones, defiende que el proceso es más accesible y menos estigmatizado.

“Todos tenemos derecho a que nos vaya mal”, asegura, animando a quienes temen dar el paso. Su caso refleja una realidad creciente: 44 de cada 100 bodas terminan en divorcio.