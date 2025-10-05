La receta de lasaña que conquista por su sabor, salud y bajo coste

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef propone una lasaña con verduras como calabacín, champiñones y zanahoria, bechamel ligera y queso curado. Una receta sabrosa, económica y saludable.

El buen gusto no cuesta, y es que esta lasaña ayuda a cuidar el corazón y la piel gracias a sus antioxidantes y vitaminas.