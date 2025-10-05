Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
La receta de lasaña que conquista por su sabor, salud y bajo coste
Karlos Arguiñano presenta una lasaña casera con ingredientes sencillos, ideal para cuidar la salud sin renunciar al sabor ni gastar de más en la cocina.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef propone una lasaña con verduras como calabacín, champiñones y zanahoria, bechamel ligera y queso curado. Una receta sabrosa, económica y saludable.
El buen gusto no cuesta, y es que esta lasaña ayuda a cuidar el corazón y la piel gracias a sus antioxidantes y vitaminas.