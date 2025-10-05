Carmen Morales y Shaila Dúrcal rompen su silencio sobre el rumor que marcó a su familia

Durante su paso por Emparejados, Carmen Morales y Shaila Dúrcal compartieron el momento más duro que vivieron con los medios: “Nos cabreó que dijeran que nuestro padre estaba liado con Juan Gabriel”. La afirmación, según contaron, les causó un gran malestar familiar.

Ambas se mostraron valientes al abordar temas personales y emocionales. Además, emocionaron al público interpretando ‘La gata bajo la lluvia’, homenajeando a su madre, Rocío Dúrcal.