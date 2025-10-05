Publicidad
Y ahora Sonsoles
Una historia de amor que resiste sin convivencia tras 25 años juntos
Blanca y Roberto comparten en Y ahora Sonsoles cómo las responsabilidades familiares y la falta de recursos les han impedido vivir bajo el mismo techo durante más de dos décadas.
En Y ahora Sonsoles, Blanca y Roberto revelan que nunca han vivido juntos: “Ambos tenemos personas a nuestro cargo”. Él cuida de su madre y ella de su tía con discapacidad.
A pesar de llevar 25 años de relación, las dificultades económicas y laborales les han impedido formar la familia que siempre soñaron.