Sueños de libertad
Tasio se transforma: del rechazo al liderazgo en la fábrica de perfumes
José Milán adelanta cómo evolucionará su personaje en Sueños de libertad tras asumir el cargo de director, en medio de tensiones con los De la Reina y los Merino.
En Sueños de libertad, Tasio es nombrado director de Perfumerías de la Reina, un giro que sorprende incluso a Damián. “Mandar de vez en cuando, nunca viene mal”, bromea José Milán.
Aunque al principio nadie confía en él, su voto como director se vuelve clave. Milán asegura que veremos a un Tasio “mucho más responsable” y que la reconciliación con Damián “tardará”, pero llegará.