Tasio se transforma: del rechazo al liderazgo en la fábrica de perfumes

En Sueños de libertad, Tasio es nombrado director de Perfumerías de la Reina, un giro que sorprende incluso a Damián. “Mandar de vez en cuando, nunca viene mal”, bromea José Milán.

Aunque al principio nadie confía en él, su voto como director se vuelve clave. Milán asegura que veremos a un Tasio “mucho más responsable” y que la reconciliación con Damián “tardará”, pero llegará.