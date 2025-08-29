Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
El sargento inquieta a Pelayo y Marta al revelar que no hay rastro de Santiago
La Guardia Civil admite que la desaparición de Santiago no tiene pistas ni testigos, mientras Marta y Pelayo contienen el miedo de que se descubra la verdad.
El sargento de la Guardia Civil ha visitado a Marta y Pelayo para ponerles al día sobre la desaparición de Santiago. La investigación continúa sin avances y los agentes no encuentran testigos ni movimientos que orienten el caso de Sueños de libertad.
Aunque aparentan calma, Marta y Pelayo están en tensión. Saben que Santiago está muerto y temen que la policía acabe descubriéndolo. La incertidumbre crece y con ella el miedo a que la verdad salga a la luz.