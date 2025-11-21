Sara Sálamo reta a Manu tras su pleno en el ¿Dónde Están? a que confiese su secreto

El misterio sobre la táctica de Manu en el ¿Dónde Están? volvió a ser protagonista en Pasapalabra. El concursante completó el panel sobre canciones de Alejandro Sanz sin fallos, dejando a todos sin palabras.

Sara Sálamo, entre risas, le pidió que revelara su truco, mientras Itziar Miranda le dedicaba un elogio. Roberto Leal también aportó humor recordando su parecido con Enrique Iglesias.