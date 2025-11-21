Publicidad
Pasapalabra
Carlos Rodríguez sorprende en su estreno en Pasapalabra con un pleno en La Pista
El locutor y veterinario ha debutado en el concurso acertando la canción a la primera, dejando sin opciones a Itziar Miranda en un duelo marcado por la rapidez.
Carlos Rodríguez ha protagonizado un estreno impecable en Pasapalabra. En su primera participación en La Pista, reconoció el tema ‘Take on me’ desde el primer fragmento, logrando una victoria indiscutible.
La rapidez fue clave en el duelo frente a Itziar Miranda, que se precipitó con el pulsador. Roberto Leal no ocultó su sorpresa ante el pleno del invitado, que se suma a la racha de debutantes acertando a la primera.