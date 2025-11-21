Carlos Rodríguez sorprende en su estreno en Pasapalabra con un pleno en La Pista

Carlos Rodríguez ha protagonizado un estreno impecable en Pasapalabra. En su primera participación en La Pista, reconoció el tema ‘Take on me’ desde el primer fragmento, logrando una victoria indiscutible.

La rapidez fue clave en el duelo frente a Itziar Miranda, que se precipitó con el pulsador. Roberto Leal no ocultó su sorpresa ante el pleno del invitado, que se suma a la racha de debutantes acertando a la primera.