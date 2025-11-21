Publicidad
Pasapalabra
Roberto Leal revela la rutina de los invitados de Pasapalabra antes de entrar al plató
Una charla entre Raúl Peña y Sara Sálamo destapa la curiosa dinámica previa al programa, donde algunos famosos se “vienen arriba” antes de empezar.
El nuevo grupo de invitados llegó a Pasapalabra con ganas de ayudar a los concursantes tras su último empate en El Rosco. Entre bromas, Raúl Peña confesó que siempre pierde en La Pista.
Sara Sálamo reveló que falló en el ejemplo previo, lo que llevó a Roberto a explicar el secreto: los invitados prueban canciones antes de entrar y algunos se confían demasiado.