Roberto Leal revela la rutina de los invitados de Pasapalabra antes de entrar al plató

El nuevo grupo de invitados llegó a Pasapalabra con ganas de ayudar a los concursantes tras su último empate en El Rosco. Entre bromas, Raúl Peña confesó que siempre pierde en La Pista.

Sara Sálamo reveló que falló en el ejemplo previo, lo que llevó a Roberto a explicar el secreto: los invitados prueban canciones antes de entrar y algunos se confían demasiado.