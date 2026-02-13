Samantha Vallejo-Nágera relata cómo una apuesta la llevó a cambiar el paisajismo por los fogones

Samantha Vallejo-Nágera pasó de diseñar jardines a empuñar cuchillos tras aceptar un reto de un amigo con restaurante, contó en El Hormiguero, donde destacó que aquella apuesta la enganchó desde el primer momento.

La cocinera compartió, entre risas, que incluso llegaba a llorar pelando verdura por el placer que le generaba experimentar con ingredientes y sabores, una pasión que definiría su carrera profesional.