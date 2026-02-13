Publicidad
El Hormiguero
Samantha Vallejo-Nágera relata cómo una apuesta la llevó a cambiar el paisajismo por los fogones
La chef reveló en El Hormiguero que su entrada en el mundo culinario no fue planeada sino el resultado de un desafío personal de un amigo restaurador que la empujó a explorar la cocina.
Samantha Vallejo-Nágera pasó de diseñar jardines a empuñar cuchillos tras aceptar un reto de un amigo con restaurante, contó en El Hormiguero, donde destacó que aquella apuesta la enganchó desde el primer momento.
La cocinera compartió, entre risas, que incluso llegaba a llorar pelando verdura por el placer que le generaba experimentar con ingredientes y sabores, una pasión que definiría su carrera profesional.