Samantha Siqueiros destaca el trasfondo social de Julia: “Es un personaje que abre los ojos”

Samantha Siqueiros asegura que Julia, su personaje en Encrucijada, no solo es una figura clave en la trama, sino también un vehículo para visibilizar problemas actuales que afectan a muchas personas.

La intérprete subraya que la serie pretende entretener sin dejar de lado la importancia de generar conversación sobre temas sociales, algo que, según dice, convierte a Encrucijada en un proyecto único.