La encrucijada
Samantha Siqueiros destaca el trasfondo social de Julia: “Es un personaje que abre los ojos”
La actriz mexicana explica cómo su papel en Encrucijada conecta con el público al transmitir un mensaje de conciencia sobre situaciones reales que invitan a la reflexión.
Samantha Siqueiros asegura que Julia, su personaje en Encrucijada, no solo es una figura clave en la trama, sino también un vehículo para visibilizar problemas actuales que afectan a muchas personas.
La intérprete subraya que la serie pretende entretener sin dejar de lado la importancia de generar conversación sobre temas sociales, algo que, según dice, convierte a Encrucijada en un proyecto único.