Joaquín Sánchez y Susana Saborido definen Emparejados: “Todo pasa en pareja”

Joaquín Sánchez asegura que el programa es una oportunidad para reír y vivir momentos únicos: “Emparejados es para pasarlo bien y compartir todo en pareja”. Susana coincide en su visión positiva.

Ambos remarcan que la mecánica está diseñada para implicar a concursantes y espectadores. Con naturalidad y complicidad, invitan a sumarse a un formato fresco, divertido y pensado para disfrutar en compañía.