Joaquín Sánchez y Susana Saborido explican la mecánica de Emparejados: “Aquí jugamos todos”

Emparejados

Joaquín Sánchez y Susana Saborido definen Emparejados: “Todo pasa en pareja”

Los presentadores del formato explican la dinámica del programa que se estrenará muy pronto en Antena 3.

Carmen Pardo
Joaquín Sánchez asegura que el programa es una oportunidad para reír y vivir momentos únicos: “Emparejados es para pasarlo bien y compartir todo en pareja”. Susana coincide en su visión positiva.

Ambos remarcan que la mecánica está diseñada para implicar a concursantes y espectadores. Con naturalidad y complicidad, invitan a sumarse a un formato fresco, divertido y pensado para disfrutar en compañía.

