Y ahora Sonsoles
Bertín Osborne rompe su silencio tras la portada con su hijo: así explica su cambio de opinión
El cantante ha hablado en Y ahora Sonsoles sobre su aparición en portada con su hijo junto a Gabriela Guillén, explicando por qué ahora piensa diferente a lo que declaró en el pasado.
Bertín Osborne reapareció en Y ahora Sonsoles para comentar la repercusión de la portada en la que aparece con el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén. El artista sorprendió al admitir que su visión ha cambiado con el tiempo.
El presentador confesó que antes no se veía cómodo exponiendo su vida privada de esa forma, pero que ahora lo ha afrontado con naturalidad. Reconoció que su opinión ha variado porque sus circunstancias también son diferentes.