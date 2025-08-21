Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Fina desata la tragedia y acaba con Santiago en un desenlace fatal
La tensión entre Fina y Santiago alcanza su punto más alto en Sueños de libertad, donde un enfrentamiento extremo termina con un final desgarrador que lo cambia todo.
En el último capítulo de Sueños de libertad, la relación marcada por la hostilidad entre Fina y Santiago llega a un desenlace impactante. Un fuerte forcejeo entre ambos deriva en un trágico final.
El giro sorprende a los seguidores de la serie, que ven cómo Fina toma una decisión desesperada en un momento límite. Este acontecimiento marcará un antes y un después en la trama.